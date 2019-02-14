شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المستقبل بالإسماعيلية ينهي برامج التدريب على صيانة المحمول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتهي مركز تدريب المستقبل التابع لمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من برامج التدريب على مهنة صيانة المحمول بعد شهرين.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد وجه بالبدء في تنفيذ خطة التدريب التي اعتمدتها الوزارة للتدريب التحويلي للشباب على المهن المستحدثة والمطلوبة في سوق العمل لتأهيلهم للالتحاق بالمصانع التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة أو مساعدتهم لبدء مشروع صغير.

صرح بذلك ياسر سعيد مدير المديرية، مشيرا إلى أن المتدرب يحصل بعد اجتياز فترة التدريب على شهادة وتصريح لمزاولة المهنة، وتتم هذه الدورة بالتعاون مع جهاز مشروعك للعمل على توعية المتدربين بالإجراءات اللازمة للحصول على قرض من الجهاز لبدء مشروع صغير في هذا المجال.