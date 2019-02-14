شكرا لقرائتكم خبر عن وصول بقعة سولار بالنيل إلى أسيوط.. وغلق بعض المحطات احترازيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت منذ قليل بقعة سولار قادمة من محافظة سوهاج إلى محافظة أسيوط، حيث بدأت محافظة أسيوط سلسلة من الإجراءات الاحترازية على امتداد نهر النيل بدء من مركز صدفا وحتى مركز ديروط لمواجهة بقعة المواد البترولية «سولار»، المتسربة إلى النيل والقادمة من سوهاج والعمل على إزالة آثارها بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز شؤون البيئة ومديرية الري بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه جاري متابعة آخر تطورات بقعة المواد البترولية «سولار» المتسربة بنهر النيل والتي وصلت إلى مركز أبوتيج صباح اليوم منوها أنه سيتم إغلاق بعض محطات مياه الشرب المرشحة احترازيًا وتشغيل محطات مياه شرب الارتوازية البديلة، مما قد يتسبب في قطع المياه عن بعض المناطق وضعفها في مناطق أخرى، لافتًا إلى الدفع بعدد كبير من السيارات المحملة بالمياه الصالحة للشرب لتوفير المياه للمواطنين في بعض المناطق المتأثرة وأخذ عينات دورية من المياه لتحليها والتأكد من سلامتها.

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وأوضح المحافظ، أن إغلاق بعض المحطات مؤقتا لبضعة ساعات لحين السيطرة على البقعة ومعالجتها وأنه سيتم إعادة فتح المياه والمحطات بعد التأكد من سلامة المياه، وأنها لا تمثل خطورة على المواطنين، مشيراً إلى أنه تم إرسال فرق متخصصة لمعالجة البقعة وتفتيتتها والقضاء عليها نهائياً.

وأكد «نور الدين»، أنه تم تكليف غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمتابعة سير البقعة بالتعاون مع الجهات المعنية والتنبيه على مسؤولي محطات مياه الشرب بمراكز المحافظة بإتخاذ الإحتياطات اللازمة لمواجهة مرور البقعة في كل مركز بالترتيب، كما أصدر تعليمات مباشرة لرؤساء المدن لتوفير احتياجات المستشفيات والمخابز والمواطنين من المياه في حالة توقف تشغيل المحطات.

وأشار المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إلى وجود متخصصين لقياس سرعة المياه ومتابعة اتجاه البقعة وخط سيرها فضلًا عن تواجد كميائيو الشركة في جميع المحطات بالإشتراك مع الصحة لأخذ عينات كل ساعتين للتأكد من سلامة المياه، لافتا أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازي بديلاً لمحطات المرشحة وتسيير سيارات مياه للمناطق المقطوع عنها المياه، مؤكدًا على أن معامل الشركة تقوم بسحب عينات بصفة مستمرة من أمام المحطات للتأكد من سلامة المياه وإعادة تشغيل المحطات.