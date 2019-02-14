شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن رئيس مؤتمر ميونخ للأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩، الذي يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.

ويرأس المؤتمر منذ عام 2009 الدبلوماسى الألمانى السابق، وسفير ألمانيا الأسبق في واشنطن، فولفجانج إيشنجر، والذي حوَّل المؤتمر لمنظمة غير هادفة للربح منذ 2011 يتولى رئاستها منذ ذلك الوقت، بهدف معالجة القضايا الأمنية ومناقشة وتحليل التحديات الأمنية الرئيسية الحالية والمستقبلية من خلال المناقشة وتبادل الآراء حول تطوير العلاقات عبر الأطلنطى وكذلك الأمن الأوروبي والعالمى، ويتم تنظيم المؤتمر كحدثٍ خاص غير رسمى دون اتخاذ قرارات حكومية مُلزمة ولا يصدر عنه بيان نهائى مشترك.

نستعرض أبرز المعلومات عن وولف جانج إيشينجر رئيس مؤتمر ميونخ للأمن:

1- فولفجانج إيشنجر دبلوماسى ألمانى ولد في 6 أبريل 1946، يبلغ من العمر 73 عامًا.

2- من 2001 إلى 2006 شغل منصب السفير الألماني في الولايات المتحدة، ثم عمل كسفير لألمانيا لدى المملكة المتحدة من عام 2006 إلى مايو 2008.

3- سبق أن تولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية بين عامى 1998 و2001.

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4- عضو بالمجلس الإشرافى لشركة Allianz Deutschland AG، وفى مجلس إدارة ستوكهولم للمعهد الدولي لبحوث السلام، وقد وُصف بأنه «أفضل دبلوماسى سابق في ألمانيا».

5- عمل بالأمم المتحدة خلال الفترة من 1973 إلى 1975، قبل أن ينضم إلى السلك الدبلوماسى الألمانى عام 1975، وعمل في واشنطن، وباريس، وفى عدد من الوظائف العليا في وزارة الخارجية الألمانية.

6- شارك خلال خدمته بالخارجية الألمانية في عدد من عمليات التفاوض الدولية، بما في ذلك محادثات السلام في البوسنة في دايتون، والمفاوضات المتعلقة بتأسيس التعاون بين حلف الناتو وروسيا، بالإضافة إلى مفاوضات حول توسيع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وأزمة كوسوفو.

7- في عام 2007، كان «إيشينجر» ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الثلاثية الفاشلة بشأن مستقبل كوسوفو، والتي انتهت بإعلان استقلال «كوسوفو» واعتراف معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا الاستقلال، حيث تردد أن إستقلال كوسوفو كان هدفه من المباحثات منذ بدايتها.

8- له عدة منشورات في السياسة الخارجية والأمن وضبط التسلح والقضايا الأوروبية والعلاقات مع الولايات المتحدة.

ويصل، اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة له للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام ٢٠١٩.

ويعد مؤتمر ميونخ أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.

وسيطرح الرئيس خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.