شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى في القاهرة والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 يونيو 2018. كما أصدر الرئيس السيسى قرارا رقم 60 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 8.18 فدان تعادل 34370.25 م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برقاش محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة مشروعات صوامع تخزين غلال. Advertisements وأصدر قرارا رقم 79 لسنة 2019 بأيلولة الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوقيق السويس حايا بمنطقة باب 9 خلف الرصيف الجنوبى إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، وذلك نقلا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

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