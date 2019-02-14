شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية الأحد (الشروط والراتب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي وزارة القوى العاملة من قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، وذلك برواتب تصل إلى 2000 ريال سعودي، أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلى 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولى سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة في قيادة الأتوبيسات الكبيرة، وحاصل على شهادة متوسطة على الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

Advertisements

وأوضح «سعفان» أن المستندات المطلوبة هي «شهادة المؤهل الدراسى، صورة من بطاقة الرقم القومى، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور».

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل قسم تلبية الاحتياجات بالخارج بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرها: 3 شارع يوسف عباس- مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة، أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.