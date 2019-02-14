شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط أدمن صفحة "شاومينج بيغشش الثانوية العامة" فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخص بالقاهرة لإعلانه على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن تزوير المحررات الرسمية وتسريب امتحانات الثانوية العامة. Advertisements ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مستخدم حساب مسمى " تزوير شهادات ميلاد" بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات وشهادات الماجستير والدكتوراه مقابل مبلغ مالى قدره 1500 جنيه مصري. وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات أن مستخدم الحساب "زياد.م" طالب ، مقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط "جهاز لاب توب - المستخدم فى ارتكاب الواقعة " بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات، كما تبين قيام المتهم بإنشاء وإدارة صفحة باسم "شاومينج لحجز امتحانات ثانوية عامة للعام الدراسى الحالى"، يقوم من خلالها بإيهام متابعيه من العامة على صفحته بقدرته على تسريب إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالى، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاستفادة مادياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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