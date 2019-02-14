شكرا لقرائتكم خبر عن صور..الشرطة فى خدمة المرضى.. علاج آلاف المواطنين بالمجان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية العديد من القوافل الطبية، ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأرسلت الداخلية قافلة لتوقيع الكشف الطبى على "أهالى قرية الحصة بدائرة مركز شرطة طوخ" بالقليوبية، أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 660 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ووجهت الداخلية قافلة لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرى "الهداية، علوان، البورة" بدائرة مركز شرطة أسيوط "، أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 370 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأرسلت وزارة الداخلية قافلة لتوقيع الكشف الطبى على "أهالى مساكن وابور الجاز بدائرة قسم شرطة كرموز"، أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 642 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتم توجيه قافلة لتوقيع الكشف الطبى على "أهالى عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر"، أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 420 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ووجهت الداخلية قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، وصرف الأدوية اللازمة له، وتم توجيه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن السويس، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وبالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية تم توقيع الكشف الطبى على591 حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم من خلال استقبالهم بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة، الإسكندرية.

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ولقيت مبادرة "كلنا واحد" منذ إنطلاقها إقبالاً وإستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بكافة الخدمات المقدمة لهم، وعبروا عن تقديرهم بالجهد الذى تبذله أجهزة الوزارة من أجل الإرتقاء بمنظومة الأداء الأمنى، ودعم أواصر التعاون والتواصل مع أبناء الشعب المصرى.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي في إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية واستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" من خلال تفعيل العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتوجيه العديد من القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين، لاسيما بالمناطق النائية والعديد من القرى والنجوع، وكذا توجيه القوافل الطبية لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية بمختلف مديريات الأمن.



الكشف عن المواطنين



صرف الأدوية



علاج الأطفال