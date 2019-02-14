شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تهنئ مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى وتتطلع للعمل معها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الولايات المتحدة مصر لرئاستها الاتحاد الإفريقى، معربة عن تطلعها للعمل معها من أجل استقرار وازدهار القارة الإفريقية.
وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان، الخميس، إن الولايات المتحدة تهنأ مصر فى بداية رئاستها للاتحاد الإفريقى وتتطلع إلى العمل معها من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى إقامة قارة إفريقية مستقرة ومزدهرة.
وأضافت إننا نتوقع، خلال رئاسة مصر، مواصلة عملنا مع الاتحاد الإفريقى حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك والتى تشمل توسيع الفرص الاقتصادية وتعزيز الأمن وتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان فى إفريقيا."
ونوه البيان بإعلان الاتحاد الإفريقى عام 2019 باعتباره عام اللاجئين والعائدين والمهجرين داخليا، و"نتطلع إلى العمل مع الاتحاد الإفريقى من أجل دفع الأهداف المشتركة فى هذا المجال."
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تهنئ مصر برئاسة الاتحاد الإفريقى وتتطلع للعمل معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.