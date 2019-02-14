"النواب" يحيل 7 اتفاقيات دولية بعد موافقة "التشريعية" للجان المختصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الخميس، على إحالة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن 7 اتفاقيات، للجان المختصة، والتي رأت اللجنة التشريعية عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون فيها، وأن طريقة الاتفاقيات تخضع لسلطة البرلمان.

وتشمل الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وبروتوكولاته الملحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018، لاسيما مع تقلد مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

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كما تشمل الاتفاقيات التي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية، قرار رئيس الجمهورية رقم 67 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى المسائل الجمركية بين حكومتى مصر ومملكة البحرين والموقعة فى المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018، بالإضافة إلى قرارى رئيس الجمهورية رقم 68 ورقم 69 لسنه 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي والفني لعام 2016 والموقعة في القاهرة بتاريخ 22 ديسمبر 2018.

وتضم الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنه 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي والموقع في سوتشي بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى مصر وإيطاليا لإتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018.

كما تضم قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، والموقع في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018