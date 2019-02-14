‏‏وكيل الأزهر يشدد على تعظيم الاستفادة من برامج تدريب المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

شدد القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس على ضرورة متابعة وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية التي يتلقاها معلمو قطاع المعاهد الأزهرية على النظام التعليمي الجديد؛ وذلك من خلال تفعيل تقارير قياس الأداء التعليمي والإداري.

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات حول نتائج استمارات مدى تحسن الأداء التعليمي والإداري للعام 2018- 2019، والتي تضمنت معدلات الإتقان لـ شريحة عشوائية من المعلمين الذين تلقوا برامج تدريبية على النظام التعليمي الجديد.

وأكد عباس على ضرورة معالجة نقاط الضعف والتركيز على نقاط القوة، خاصة ما يتعلق باستخدام الأنشطة الصفية واللاصفية، وتنمية مهارات التفكير العليا لدى التلاميذ، واستخدام أساليب تقويم متنوعة و مرتبطة بدروس النظام الجديد.

وطالب بتفعيل ما تضمنه تقرير الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات من توصيات تضمنت مشاركة المعلمين المتدربين في اختيار المحتوى التدريبي؛ وفقا لاحتياجاتهم الفعلية، واستطلاع رأي المعلمين في نهاية الدورات التدريبية؛ للوقوف على آرائهم في مستوى المدربين وجودة البرنامج التدريبي، وأرشفة الاستمارات والبيانات إلكترونيا، وربطها بمركز المعلومات؛ لإتاحة كافة المعلومات أمام السلطة المختصة.

وتقيس استمارات الأداء التعليمي والإداري 15 مهارة ونشاط تعليمي، وتغطي مختلف جوانب العملية التعليمية، وتركز استمارات الأثر التدريبي للمعلمين على قياس مدى إلمام المعلم بثقافة النظام التعليمي الجديد، والقدرة على التخطيط الجيد، وتنفيذ المنهج الجديد، وصياغة الأهداف التعليمية، وقياس تفاعل المعلم مع المتعلمين وزملائه بالمؤسسة التعليمية، وقدرته على ربط موضوعات المنهج بالبيئة المحيطة.

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