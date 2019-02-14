بالصور.. زيارة مفاجئة لوزيرة الصحة إلى مستشفى هوليوبوليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، زيارة مفاجئة لمستشفى هوليوبوليس، للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لتقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

وتفقدت الوزيرة غرف الملاحظة، ووحدة الرعاية المركزة وقسم النساء والولادة، والحضَّانات وتحدثت مع المرضى واطمأنت على حالتهم الصحية.

جدير بالذكر أن مستشفى هوليوبوليس أحد مستشفيات المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، وهي تضم كل التخصصات الطبية، وبها 240 سريراً داخلياً بالإضافة إلى 44 سريراً للرعاية المركزة، كما أنها بها 4 حضانات ومن المقرر زيادة عددها قريباً لتصل إلى 11 حضَّانة، كما أن هناك مبنى تحت الإنشاء والتطوير لعمل قسم طوارئ كامل وقسم تعقيم مركزي ووحدة رعاية مركزة وقسم للعمليات.

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