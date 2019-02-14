بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن الأمن العامـ بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من السيطرة على مشاجرة الأسلحة النارية وضبط أفراد طرفيها.

تلقى قسم شرطة ثان أسيوط بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع الصواف بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من السيطرة على المشاجرة وتبين وقوعها بين طرف أول "محمود.ع"، 35، عاطل، مسجل شقي خطر فرض سيطرة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، تم ضبطه وبحوزته "فرد خرطوش"، وشقيقه "سيد"، 30 سنة، عاطل، وجاري ضبطه، وبين طرف ثان "عمان.م"، 42 سنة، موظف، مصاب بجرح بالرأس، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش، خال الطرف الأول، زوجته "صفاء.س"، 32 سنة، ربة منزل مصابة بجرح بالرأس، "محمود.م"، 53 سنة، صاحب محل موازين "مصاب بجرح بالرأس"، مقيمين جميعاً بذات الناحية.

وبالفحص كشفت التحريات أن الواقعة بدأت على إثر حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى كلا منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وتبادل إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لخلافات سابقة حول الجيرة.

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تمكن مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة عدا الثاني من الطرف الأول وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب.

وفى وقت لاحق وأثناء تواجد قوات مباحث قسم شرطة ثان أسيوط بمحل الواقعة لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط "إبراهيم.م"، 18سنة، عامل، وبحوزته فرد خرطوش، وطلقتين خرطوش، "أحمد.ح"، 22 سنة، عامل، وبحوزته فرد خرطوش، وعدد 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، ينتميان للطرف الثاني وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد استخدامها في المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.