سميرة تطلب الخلع بعد 7 أشهر: "جوزي جزار وريحته لحمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ نور العمروسي:

تقدمت "سميرة.خ" بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، للمطالبة بخلعه بعد 7 أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها "زوجي يعمل جزارًا ولم أعد أتحمل رائحته".

وتقول "سميرة" 30 سنة، تزوجت من "محمد.د" 30 سنة، جزار، زواجًا تقليديًا، فهو متيسر ماديًا، ولكن لديه مشكلة بحكم عمله في الجزارة وهي أن رائحة اللحمة تلازمه باستمرار حتى بعد الاستحمام، الأمر الذي يسبب لي حالة قئ مستمر.

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تابعت الزوجة: رغم أن زوجي حاصل على بكالوريوس إلا أنه عمل في الجزارة بعدما ورثها على أبيه وجده، وبسبب رائحة اللحمة المستمرة داخل المنزل فقد كرهت طهيها وأكلها، حتى طلبت من زوجي ألا يحضر لحمة مرة أخرى إلى المنزل، لكنه لم يستجب ويقوم بطهيها بنفسه.

تضيف سميرة: تركت المنزل وذهبت إلى أسرتي وطلبت الطلاق، ولكن أسرتي رفضت "مستحيل تطلقي بعد 7 شهور دي فضيحة"، الأمر الذي جعلني أتمسك بموقفي من الطلاق خاصة وأن من الصعب أن يغير زوجي مهنته، ولعدم اقتناعي باقتراح والدي بأنه سيطلب من زوجي الاستحمام كثيرًا.

استكملت الزوجة: بعد شهر من الإقامة في منزل أسرتي، هددني زوجي بالزاوج من أخرى إذا لم أعد إلى منزلي، وبالفعل قام بذلك وتزوج داخل شقتي وعلى جهازي الذي أحضرته في زواجنا، وعقب ذلك رفض طلاقي، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 2739 لسنة 2018 ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.