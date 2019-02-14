"تعالى ساعدني".. الأمن يكشف تفاصيل مقتل شاب "خنقا" داخل عقار بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، لغز العثور على جثة شاب داخل عقار بدار السلام وسرقة " توك توك" يعمل عليه، وتبين أن "نقاش" استدرجه بدعوى مساعده وانقض عليه وتركه جثة هادمة.
تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة دار السلام، وكشفت التحريات أن صاحب العقار اتفق مع نقاش على تشطيب شقته وترك له المفتاح، فاختمرت في ذهن الثاني سرقة توك توك، فدلف من الشقة بحثًا عن ضحيته إلى أن وجد ضالته عندما شاهد شاب في العشرين من عمره يقود توك توك، فاستدرجه إلى الشقة التي يعمل بها بحجة مساعدته في نقل بعض الأغراض إلى مكان آخر، وعندما صعد معه المجني عليه إلى الشقة، باغته المتهم بالاعتداء عليه وقام بخنقه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وتركه في الشقة وفر هاربًا بعد سرقة التوك توك.
بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
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