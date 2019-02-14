"خنقته عشان مش بيحفظ القرآن".. النيابة تأمر بحبس عامل قتل رضيع بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود سعيد:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل رضيعه الذي لم يتعدى عمره 10 أشهر بدعوى عدم حفظه للقرآن الكريم.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على عامل، أمس الأربعاء ، لاتهامه بقتل طفله الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، بدعوى عدم حفظه للقرآن.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغاً من الأهالي، بقيام عامل بخنق رضيعه الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، وتم تحريك مأمورية تمكنت من القبض على المتهم.

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وقال المتهم في التحقيقيات الأولية، أمام رجال المباحث، إن الدافع وراء ارتكابه الجريمة بخنق رضيعه حتى الموت، هو عدم حفظه للقرآن الكريم.

وأشار المصدر، إلى أن المتهم ردد خلال التحقيق معه كلمات غير مفهومة منها، " أنا المهدي المنتظر"، لافتًا إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.