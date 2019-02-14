أخبار مصر | تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية سلسلة لقاءاته مع المحافظين بإجتماع بمقر الوزارة مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بحضور اللواء محسن المأمون رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة و د.خالد قاسم مساعد الوزير للعلوم والمعرفة ، وناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة.

وفى بداية الإجتماع أشار اللواء محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتنظيم إجتماعات مع المحافظين لإستعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة فى كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائى للمنظومة تمهيداً لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية.

واستعرض الوزير شعراوى مع المحافظ ورئيس هيئة النظافة الوضع الحالى لمنظومة المخلفات بالمحافظة ومستوى نظافة كافة الأحياء بالمناطق الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية ومدى رضا المواطنين عن ذلك .

كما بحث شعراوى خلال اللقاء أيضاً الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ، كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة .

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كما استعرض وزير التنمية المحلية مواعيد تخارج الشركات الأجنبية العاملة بالمحافظة ومراجعة عقود الشركات العاملة بالمنظومة حالياً بالقاهرة ، كما بحث الإجتماع عدداً من عروض شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية التى ترغب فى الدخول بمنظومة المخلفات الجديدة ، كما تم أيضاً بحث الاحتياجات المالية اللازمة للمنظومة بما يضمن الإستدامة والإستمرارية لها .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة المستمرة من هيئة نظافة وتجميل القاهرة للمناطق والأحياء التى ستخرج منها الشركات الأجنبية و تدبير الموارد المالية والاحتياجات من العمالة لإحلال الهيئة محل تلك الشركات ورفع كفاءة عمل المنظومة.

وأكد الوزير ضرورة استمرار التنسيق بين الهيئة ومتعهدي الخدمة والمسؤولين بالأحياء للتغلب أى معوقات أو مشكلات وفق الامكانيات الحالية، مع إمكانية مراجعة عقود المتعهدين خلال الفترة المقبلة عند البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات لرفع مستوى الأداء فى الخدمة وتغيير الصورة الحالية في بعض أحياء القاهرة والوصول إلي شارع نظيف يرضي عنه المواطن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن رئيس الجمهورية يسعى لإيجاد منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من كافة التراكمات التاريخية للقمامة فى بعض المحافظات وتحسين مستوى النظافة فى كافة المحافظات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء التنمية المحلية والدولة للإنتاج الحربى والبيئة لاستعراض نتائج زيارة الوفد الوزارى إلى ألمانيا والخاصة بمنظومة النظافة.