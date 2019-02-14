أخبار مصر | "مدبولي" يلتقي مجلس إدارة التصديري للصناعات الهندسية والكيماوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يلتقي مجلس إدارة التصديري للصناعات الهندسية والكيماوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترأس الدكتور مصطفيى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية؛ لبحث عدد من الملفات المجلس التصديري وبحث زيادة التصدير.

كما يلتقي رئيس الوزراء، المجلس التصديري للصناعات الكيماوية؛ لبحث ملفات المجلس وزيادة تصديره للخارج حيث وصل حجم صادرات القطاع ما يقرب 8 مليارات جنيه سنويًا.