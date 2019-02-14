مصر | "الأمن العام" يحبط محاولة خطف صاحب ورشة بدمياط ويضبط الجناة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يحبط محاولة خطف صاحب ورشة بدمياط ويضبط الجناة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في دمياط، من إحبط محاولة خطف صاحب ورشة وضبط الجناة وبحوزتهم أسلحة نارية.

"الأمن العام" يضبط

وتعود البداية أثناء مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم دمياط الجديدة حيث اشتبهت القوات في سيارة ملاكي يستقلها بعض الأشخاص ودراجة نارية يستقلها شخصان بمدخل مدينة دمياط الجديدة، وعلى الفور قامت القوة باستيقافهم وتبين أنهم كلٍ من: "محمد. س. ح"، سن21، سائق، "أحمد.ع.ع"، سن 21، عامل، "علي.أ.ع"، سن 21، عامل، "أحمد.ع.م"، سن 21، عامل، و"إيهاب.ص.أ"، سن 36، عامل، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

وضبط بحوزتهم ( بندقية خرطوش، فرد محلي، عدد 6 طلقات خرطوش من ذات العيار)، وبمناقشتهم اعترفوا بقيام المدعو "أشرف. ف. م" - سن 45 - موظف - ومقيم بدمياط الجديدة بالاتفاق معهم على اختطاف المدعو "محمد. ح. ش" - سن 40 - صاحب ورشة تقطيع أخشاب - ومقيم بدمياط الجديدة - مقابل حصولهم على مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينهما، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي واصطحاب صاحب الورشة للمنطقة الجبلية ببلقاس بالدقهلية وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.