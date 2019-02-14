مصر | خلال 24 ساعة.. حجز 40 توك توك في الجيزة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4360 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1577 مخالفة انتظار خاطئ، 82 بدون قيادة، 65 بدون تسيير، 486 متنوع، 1852 نـمــوذج 125، 28 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، الصلاحية الفنية للسيارة، 40 حجز توك توك، 29 عدم استخدام حزام الأمان، 22 حملة سرفيس، 76 التصالح الفوري، 12 ملصقات ومتعلقات، 25 زجاج فاميه، 31 جملة سرفيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية في العياط



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مهمات السكك الحديد.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، مفاده أنه أثناء مرور الملازم اول مصطفي كمال زكي الضابط بوحدة مباحث مركز العياط والقوة المرافقة له، بدائرة المركز، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكن من ضبط كلا من رضا ر ح ا شهرتة ( أبو القمصان )، 44 سنة، عاطل، مسجل شقي خطر تحت فئة (ج ) سرقات عامة، السابق اتهامة في 26 قضية اخرهم جنايات العياط لسنة 2018 مخدرات، محمد ر ح م وشهرته (( افيونة )) 19 سنة، عاطل، السابق اتهامة في القضية 2017 جنح العياط سرقة، عادل ع م ن سن 41 عامل، جميعهم مقيمين دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة أجزاء من جرار قطار متوقف بمنطقة التخزين بناحية قرية المساندة، دائرة المركز، بحوزتهم 4 تيل فرامل قطار، 2 مسمار، سلم جرار، مجموعة من المفكات مختلفة الأحجام.

وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم عمرو البطران وكيل فرقة جنوب الجيزة، انهم يكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الاجرامي في ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة (سرقة مهمات السكك الحديدية )، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.