مصر | المتهمون بتهشيم رأس طفل بالسلام: حاولنا تأديبه بعد سبه ولم نحاول سرقة أموال والده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمون بتهشيم رأس طفل بالسلام: حاولنا تأديبه بعد سبه ولم نحاول سرقة أموال والده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة السلام، لأقوال الشقيقين المتهمين بتهشيم رأس طفل بعد القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة.

وأنكر المتهمان خلال التحقيقات أن يكون الدافع هو رغبتهما فى سرقة أموال منه ووالده.

وأوضح المتهم الأول، أن الطفل سبه فحاول تأديبه أمام والده، ما تسبب فى اندلاع المشاجرة.

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وكشفت تحقيقات نيابة السلام، عن وقوع الحادث بعد مطاردة شابان شقيقان للطفل لسرقته، وما أن فشلا فى سرقته حاولوا التعدى عليه وعلى والده، وهو ما أدى لتهشم رأس الطفل ونقله لمستشفى السلام.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول"معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية.

انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، تعدى فيها الشابين عليهما، بشومة ما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم فى الجمجمة.

توصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة "ك. ر"، وشقيقه "هـ.ر"، وبعد مجهود من رجال المباحث ألقوا القبض عليهما وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.