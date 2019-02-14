شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الورد الجورى وبوكيه زهور مزين بالشيكولاته أبرز هدايا عيد الحب بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت محال بيع الورود بمحافظة الفيوم لعيد الحب، وتزينت بعرض أشكال جديدة لبوكيهات الورود وفى مقدمتها الورد الجورى، الذى أكد إياد سيد صاحب أحد محلات الورود بمدينة الفيوم، أنه له عشاقه الذين يقبلون على شرائه فى هذه المناسبات، كما أن بوكيه الورد المزين بالشيكولاته الأكثر طلبا منذ الأمس، كما أن هناك من يضعون الهدايا داخل البوكيه مثل "الموبايل" خاصة المخطوبين، لافتا إلى أنه أضاف هذا العام خدمة "الدليفرى" للورود لتصل إلى أى مكان.

أما محلات بيع القطط والكلاب فلم تكن بعيدة عن عيد الحب، حيث قدم أحد المحال بمدينة الفيوم عرضا خاصا فى عيد الحب عبارة عن حوض سمك بكشاف وبه سمكة الفايتر والجرامى التى تتحمل نقلها لأى مكان وتظل حية، وذلك لمن يريدون إرسال الحوض إلى مناطق بعيدة.

أما الشىء المختلف هذا العام فى احتفالات عيد الحب بالفيوم هو وجود حفل مجانا "للمتزوجين فقط" فى إحدى القاعات، لمنح المتزوجين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة بعيدا عن الضغوط.



حوض سمك



حوض سمك

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حوض سمك



ورد



ورد



ورد



ورد



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