شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يجدد التزام بلاده بمواصلة حل قضايا الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن واشنطن تسعى إلى مرحلة جديدة من التعاون مع الدول الموجودة فى مؤتمر "وارسو" للسلام والأمن، مشددا على أهمية التعاون والاستماع إلى الاقتراحات ووجهات نظر تلك الدول.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، خلال كلمته بمؤتمر "وارسو" للسلام والأمن، أن تركيبة المؤتمر تعكس إرادة الرئيس ترامب فى حل المشاكل بين البلدان المشاركة، ومناقشة التهديدات والتحديات التى تواجه بلداننا.

وجدد "بومبيو" التزام بلاده بمواصلة حل قضايا الشرق الأوسط، داعيا إلى اتخاذ خطوات ملموسة وعملية فى هذا الصدد، مؤكدا أن المؤتمر سيبحث الحرب فى سوريا والملف اليمنى وعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.