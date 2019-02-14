تخصيص أكثر من 8 أفدنة بالجيزة لإقامة صوامع تخزين الغلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 60 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 8.18 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برقاش، محافظة الجيزة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات صوامع تخزين غلال. وأصدر الرئيس القرار رقم 79 لسنة 2019 بأيلولة الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق (السويس حالياً) بمنطقة باب 9 خلف الرصيف الجنوبى إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وذلك نقلاً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

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