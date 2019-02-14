شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على إنشاء مكتبين للوكالة الألمانية وبنك التعمير الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 486 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وألمانيا بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى (KFW) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7- 6- 2018 ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. اضغط هنا ... Advertisements

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