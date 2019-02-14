شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى فى دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التابلت لطلاب إحدى المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، رافقها خلال الزيارة اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وعبد العليم جمعة مدير إدارة دمياط التعليمية.

وهنأت الدكتورة منال عوض الطلاب ببداية مرحلة تعليمية جديدة فى ظل تطوير التعليم، بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة أن التعليم يشهد نهضة تعليمية، سنرى أثارها خلال السنوات المقبلة.

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وقالت، خلال تسليمها الأجهزة للطلاب، إنه سيتم توزيع 10172 تابلت على 10 إدارات تعليمية، بواقع 63 مدرسة حكومى ولغات.

وأشار محافظ دمياط إلى أن كل جهاز يحتوى على ‏serial number‏ لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته، علمًا بأن التابلت عالى الجودة، كما أن به إمكانية تركيب شريحة اتصال ‏SIM‏، وذلك للأغراض التعليمية فقط.‏