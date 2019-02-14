شكرا لقرائتكم خبر عن مدير صندوق تطوير العشوائيات يبحث تطوير المناطق غير الآمنة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مع اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، موقف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بمدن محافظة أسيوط، بحضور جميع القيادات بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن جميع المناطق غير الآمنة أملاك خاصة ولا يوجد اى مناطق على أملاك دولة.

وصرح المهندس خالد صديق أن هناك استراتيجية لتطوير المناطق غير الآمنة الواقعة على الأملاك الخاصة، وهى أن يقوم الصندوق بتحمل تكاليف استشارى يقوم بإعداد مخطط تفصيلى للمنطقة غير الآمنة، ويتم اعتماد المخطط من قبل المحافظة، وعلى أتم الاستعداد لتحمل الصندوق تكاليف الهدم والازالة لجميع الوحدات، وأيضا تحمل تكاليف إصدار التراخيص.

وبعرض المناطق غير الآمنة التى تحتاج إلى إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى، وهى منطقة المصلى، حيث تعانى المنطقة من تهالك كامل فى خطوط الصرف الصحى، أوضح صديق أنه يتم العمل على تطوير هذه المنطقة بقواعد ممنهجة تبدأ بتشكيل لجنة من قبل المحافظة والصندوق لزيارة المنطقة وتطبيق المعايير الخاصة لإضافتها للخريطة القومية للمناطق العشوائية، وتجهيز مقايسة كاملة لحل مشكلة الصرف الصحى ثم البدء فى تطويرها فى أسرع وقت ممكن.