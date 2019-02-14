رئيس الوزراء يلتقى أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والكيماوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية يعقبه اجتماع مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية. وكان رئيس الوزراء قد تابع أمس الأربعاء مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خطة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية والجهود المبذولة للإعداد لبرنامج التطوير المقترح، والخطة المقترحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج.

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