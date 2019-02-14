شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمارك مطار الأقصر تحبط محاولة تهريب أدوية بشرية ومكملات غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الإدارة الثالثة بجمرك مطار الأقصر الدولى، برئاسة عصام السمان مدير الإدارة من ضبط كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية، وذلك بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وفى إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طائرة مصر للطيران كونكشن القادمة من أمريكا اشتبه حامد محمد مأمور الجمرك فى الراكب "ب . ص . ب" مصرى يحمل الجنسية الأمريكية، والذى بدا عليه علامات الارتباك وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها رسوم جمركية من عدمه أجاب بالنفى.

وبالعرض على عصام السمان مدير الورديه، قرر تشكيل لجنه لتفتيش أمتعته من من مصطفى الراوى وحنان همام والحسين حسم مأمورى الجمرك، بحضور سعيد رمضان مدير الأمن الجمركى حيث تبين وجود 62 عبوة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية مخبأة بين طيات ملابسه، وحرر المحضر رومانى فؤاد مدير إدارة دعم العمليات، وقرر مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى والتحفظ على المضبوطات.

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ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورمضان محروس رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.







