شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى بسبب سقوط لوحة إعلانات أعلى الطريق الدائرى اتجاه القطامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بالقرب من نفق الجولف بسبب سقوط لوحة إعلانات ناتجة عن شدة الرياح، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات اتجاه القطامية والعين السخنة وسط انتشار الخدمات. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى بظهور كثافات مرورية ناتجة عن سقوط لوحة إعلانات وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . Advertisements

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