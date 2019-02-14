20 فبراير.. نظر طعن المتهمين على حكم الإعدام بقضية "أبو المطامير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
حددت محكمة النقض، جلسة 20 فبراير المقبل، لنظر النقض في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور المعروفة إعلاميا بـ "إطلاق النار على قسم شرطة أبو المطامير"، والمحكوم فيها بالإعدام لـ 3 متهمين.
والمتهمون في القضية هم؛ محمد خالد الفيومي، أعمال حرة، من قرية تروجه "أبو المطامير"، ولديه 4 أبناء، وجميل قاسم حنيش، موظف بالجمعية الشرعية بأبو المطامير، ومقيم بقرية شرارة ولديه 2 من الأبناء، ومحمد السبع، أعمال حرة، مقيم في جناكليس قرية التحرير "أبو المطامير"، ولديه 2 من الأبناء.
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