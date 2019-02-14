المرور تلاحق متعاطي المخدرات على الطرق السريعة وتضبط 37 سائقاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، برئاسة اللواء عصام شادي مساعد الوزير، عدة حملات على الطرق الرئيسية والسريعة لضبط السائقين متعاطي المخدرات.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 37 سائقًا، من بين 280 شخص أجري لهم التحليل،

فيما رصدت الحملات، أكثر من 150 مخالفة تجاوز سرعات، حيث يتواجد رجال المرور بفاعلية على الطرق السريعة لمواجهة الأعطال.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات الإغاثة المرورية وأوناش المرور لرفع المخالفات وتيسير الحركة وسحب الكثافات والدفع بالأوناش اللازمة حال أي عطل، ونشر الرادارات والكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والإقليمية.