شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: صرف 431.8 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ254 ألف عامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة بلغت 431.8 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملا، يعملون فى 1281 منشأة.

وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 حتى نهاية يناير 2019.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

Advertisements

وناقش المجلس فى اجتماعه الأوضاع المالية للصندوق، وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات، والتى تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 200 جنيه شهريا.

ووافق المجلس على مشروع لتعديل نص المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 والمعدلة بموجب القرار 1117 لسنة 2007 ومن ضمنها منح إعانات بواقع 100% من الأجر المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 600 جنيه مصرى شهريا، وعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .

يذكر أن صندوق إعانات الطوارئ يتبع وزارة القوى العاملة أنشأته الحكومة عام 2002، والهدف منه صرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، وتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.