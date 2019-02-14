الأرصاد تحذر من طقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح تصل لعاصفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار ستبدأ بانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة في أغلب الأنحاء، كما تتساقط الأمطار على أقصى السواحل الشمالية.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لمصراوي، إلى أن شدة الموجة ستكون اليوم الخميس وغدًا الجمعة، والتي ستشهد فرص لسقوط الأمطار الغزيرة، بجانب نشاط للرياح يصل لحد العاصفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، لتصل العظمى بالقاهرة إلى 14 درجة.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التحسن في الأحوال الجوية، سيبدأ يوم السبت المقبل.