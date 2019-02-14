أخبار مصر | تجار عن هدايا عيد الحب: "الإقبال متوسط".. والزبائن: "الورود في الفلانتين هي التوب" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجار عن هدايا عيد الحب: "الإقبال متوسط".. والزبائن: "الورود في الفلانتين هي التوب" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل جميع الدول في 14 فبراير من كل عام بعيد الحب أو عيد العشاق، والذي أصبح من بين أشهر وأكبر الأعياد؛ حيث يتبادل فيه العُشَّاق الهدايا وخاصَّة الورود الحمراء والدباديب

وتشهد حاليا محال الهدايا والورود بمختلف أنواعها، إقبالًا من المواطنين للاحتفال بعيد الحب، وتتنوع الهدايا بين "الدباديب الحمراء، والورود"، وتجولت عدسة "الخليج 365" لرصد التجهيزات النهائية لإستقبال 'عيد الحب' بمحلات مصر الجديدة، وقال أحد أصحاب المحال، إن الإقبال لشراء الهدايا أقل بكثير عن الأعوام الماضية، حيث تتراوح الأسعار من 350 إلى 150 جنيهًا للدبدوب بينما يعود العزوف من البعض عن الشراء بسبب إرتفاع الأسعار.

وأكد محمد عادل، أحد الشباب أصحاب المحال، أن الإقبال جيد إلى نوعا ما وأن الأسعار تتراوح من 50 إلى 950 جنيهًا، حيث يزداد الإقبال من الفتيات أكثر من أي عام مضى، وأن متوسط العمر من 15 إلى 28 عامًا، وعن الإقبال قال إنه جيد جدًا فكل شخص يعبر عن حبه بطرق مختلفة.

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وعن سؤالنا للمواطنين في الشارع والميادين: "ماذا ستهدي حبيبتك أو زوجك في الفلانتين؟ فتنوعت الإجابات، فهناك من قالت إنها ستهدي إليه الورود الحمراء لأنه يعبر عن الحب وكل الأشياء الجميلة، وهناك من قالت إنها تحب شراء الأشياء المفيدة والتي ترى أنه في حاجة إليها أكثر.

وفي طرفة، أكد أحد الزبائن الذي جاوز عمره العقد الـ40 عامًا، أنه لايشتري هدايا لعيد الحب متابعا: "المدام راحت عليها خلاص".

ويمتاز عيد الحب منذ العصور الوسطى، بكونه عيد مقدس ومعروف باليوم الخاص للعشاق، حيث نشأ من الاعتقاد القائل بأنّ الطيور تبدأ في اختيار رفيقها في هذا اليوم.