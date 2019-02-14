انت الان تتابع إنهاء خصومة «16 سنة» بالمنيا: مليون جنيه شرط جزائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أنهت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، خصومة ثأرية، تعود لـ 16عاما بين عائلتين في مركز ملوي، بتقديم الكفن والإتفاق علي شرط جزائي قدره مليون جنية، وتلقى اللواء مجدي عامر مديرأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بتمكن إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة ملوي تحت إشراف العميد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب وبقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز من إنهاء خصومة ثأرية عمرها 16عام وقعت داخل قرية دروة بين عائلتي أولاد سميح وصالح، قُتل فيها أحد أفراد العائلة الثانية.

أقيم الصلح بسرادق ملعب مركز شباب دروة، وحضره 3000 نحو مواطن، وتم خلاله تقديم الكفن من "كامل ح س" لـ"صبره ص خ" وتم القسم علي المصحف بنبذ الخلاف وتم التعانق والتصافح وتم تقبل العزاء داخل السرادق، والإتفاق علي شرط جزائي قدره مليون جنيه. وحضر الصلح، كل من : العميد فادي سمعان رئيس مركز ومدينة ملوي واللواء

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