شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الأرضية تبدأ أعمالها مع الخطوط الرومانية أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تقديم خدمتها من نقل البضائع للخطوط الرومانية من وإلى القاهرة وذلك ابتداءا من أبريل المقبل، وذلك بعد الاتفاقية الموقع بين الشركتين خلال هذا الأسبوع.

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ومن المقرر أن تقدم الشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خدماتها الأمنية للشركة حيث أن الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا من وإلى القاهرة وذلك اعتبارا من شهر أبريل .