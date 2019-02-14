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مصر للطيران للخدمات الأرضية تبدأ أعمالها مع الخطوط الرومانية أبريل المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تقديم خدمتها من نقل البضائع للخطوط الرومانية من وإلى القاهرة  وذلك ابتداءا من أبريل المقبل، وذلك بعد الاتفاقية الموقع بين الشركتين خلال هذا الأسبوع. 

 

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ومن المقرر أن تقدم  الشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية  خدماتها الأمنية للشركة حيث أن الشركة  تسيير رحلتين أسبوعيا من وإلى القاهرة وذلك اعتبارا من شهر أبريل . 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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