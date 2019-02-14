شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للخدمات الأرضية تبدأ أعمالها مع الخطوط الرومانية أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تقديم خدمتها من نقل البضائع للخطوط الرومانية من وإلى القاهرة وذلك ابتداءا من أبريل المقبل، وذلك بعد الاتفاقية الموقع بين الشركتين خلال هذا الأسبوع.
ومن المقرر أن تقدم الشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية خدماتها الأمنية للشركة حيث أن الشركة تسيير رحلتين أسبوعيا من وإلى القاهرة وذلك اعتبارا من شهر أبريل .
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