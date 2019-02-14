شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية ووكيل الأوقاف يتفقدان مسجد إثر سقوط السقف خلال صب الخراسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وطه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، منذ قليل، مسجد فى عزبه البسيونى التابعة لوحدة صادقة رئاسة مركز ومدينه تمى الأمديد، الذى سقط سقفه خلال أعمال صب الخراسانة.

وطالب شاروبيم، باتخاذ اللازم وعلاج المصابين أصيب العشرات، من أهالى قرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعد انهيار سقف مسجد بالقرية أثناء عملية "صب السقف".

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وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز ميت غمر، بانهيار سقف مسجد كفر سنجاب التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور، توجه مدير الأمن إلى مكان الحادث، وتم الدفع بثمانى سيارات إسعاف، وبالفحص وبالمعاينة، تبين أنه أثناء قيام عمال البناء بصب سقف المسجد بالقرية، حدثت حالة انهيار فى السقف وسقط أسفل صحن المسجد، وتم نقل عدد من الحالات إلى مستشفى أبو الصير، وجارى حصر أعداد المصابين وتقرير عن حالاتهم.