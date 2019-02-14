شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر فى طوكيو ترأس الملتقى الدورى لمجلس السفراء الأفارقة باليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، اضطلعت السفارة المصرية فى طوكيو بعقد الملتقى الدورى لمجلس السفراء الأفارقة بحضور جميع رؤساء البعثات الإفريقية باليابان، حيث قام السفير أيمن كامل بدعوة نائب وزير الخارجية كضيف شرف للدورة الحالية للملتقى، ورافقه وفد من وزارة الخارجية اليابانية ضم مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية وعدداً من معاونيه.

وأكد أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان فى كلمته على أن عام 2019 سيكون عاماً استثنائياً بالنسبة لليابان إذ يشهد العديد من الفعاليات والأحداث الهامة، على رأسها القمة السابعة للتيكاد. وأشار إلى أن مسيرة التيكاد تعـد الأقدم بين الشراكات وتمثل منذ نشأتها فى عام 1993 المحفل الرئيسى الذى تتفاعل اليابان من خلاله مع إفريقيا فى قضايا التنمية والتجارة والاستثمار وغيرها، مضيفاً أن مصر مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقى تؤكد مجدداً دعمها لجهود الحكومة اليابانية والقطاع الخاص فى تنمية القارة الإفريقية عبر محفل التيكاد، وعزمها السعى نحو إنجاح أعمال القمة المقبلة.

وعرض سفير مصر خلال الاجتماع أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، من حيث مواصلة عملية الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، والعمل على تحقيق السلم والأمن بالقارة وتطوير الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، فضلاً عن تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي، والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ وتنفيذ مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية عبر تطوير منظومتى الزراعة والتصنيع والعمل على تمكين المرأة والشباب.