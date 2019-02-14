شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستضيف وزير الآثار الإثنين المقبل للحديث عن الاكتشافات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد جامعة حلوان، ندوة للدكتور خالد العناني وزير الآثار، يوم الإثنين المقبل بعنوان "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى" وذلك بقاعة حسن حسنى بحرم الجامعة.
ويتحدث وزير الآثار خلال الندوة عن أهم الاكتشافات الآثرية ودور الدولة في الاهتمام بالمناطق التاريخية، وتقديم كل التمويلات اللازمة للمشاريع الأثرية، لتشجيع السياحة لاستعادة الوجه الحضاري اللائق الجمالي لمصر وإبرازه أمام العالم مع التركيز على أهمية مشاركة شباب الجامعات في النوعية المجتمعية للحفاظ على قرارات مصر بما يليق بقيمتها وعراقة الحضارة المصرية.
ومن المقرر أن يشارك عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والطلاب من مختلف الكليات للمشاركة فى الحوار والنقاش على هامش الندوة.
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