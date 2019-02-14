شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: تطبيق الزيادة الجديدة فى بدل الصحفيين بداية من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه سجرى تطبيق الزيادة التى تم الموافقة عليها فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بداية من شهر يوليو المقبل.
وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، قد أعلن عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير المالية على زيادة بدل الصحفيين بنسبة 25% ليصل لـ2100 جنيه.
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