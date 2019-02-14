شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين" يقترح استحداث شعبة لأصحاب مراكز بيع الدواء البيطرى بالغرفة التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة المشروعات، إنه تقدم بمقترح لمجلس النقابة العامة، لمخاطبة اتحاد الغرف التجارية، لاستحداث شعبة لأصحاب مراكز بيع وتداول الدواء واللقاحات والمستلزمات وإضافات الاعلاف البيطرية، مشيرا إلى أن المجلس وافق على المقترح، وأن النقابة تُعد لمخاطبة الاتحاد بشكل رسمى.

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وأوضح فيصل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهدف من إنشاء تلك الشعبة هو تمثيل الأطباء البيطريين من أصحاب السجلات التجارية الخاصة ببيع وتداول الدواء واللقاحات والمستلزمات البيطرية، بالاتحاد، والتى سيتم إنشاء شعبة فى كل الغرفه التجارية بالمحافظات، لتقديم خدمات تجارية خاصة لأعضاء الشعبة، بجانب حمايتهم من الغش التجارى، و الاستفادة من البروتوكولات الدولية لاتحاد الغرف التجارية، وتقديم اقتراحات للوزرارات المختصة لتقديم التسهيلات الخاصة بأصحاب الشعبة.

وأشار إلى أن أصحاب السجلات التجارية الخاصة ببيع وتداول الدواء واللقاحات، يواجهون العديد من المشكلات لعدم وجود شعبة خاصة بها، خاصة فى ملفات تسعير المنتجات وانتشار الأدوية المغشوشة، وغير المسجلة وإجراءات التسجيل بالسجل التجارى، مؤكدا أهمية وجود وسيلة للاتصال بين أصحاب المهنة من خلال كيان مختص بتجارة الأدوية والمستلزمات البيطرية، لإتاحة تسهيلات أكثر فى أنظمة التداول، ومنع غير المرخص لهم بالنشاط بالتجارى فى العمل البيطرى.