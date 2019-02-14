شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، تفاصيل جلسة التعديلات الدستورية بالبرلمان.. جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. النواب يناقشون التعديلات المعروضة عليهم فى أجواء ديمقراطية أتاحت الفرصة للرافضين قبل المؤيدين.. «عبد العال»: سأحمى أى نائب فى إبداء رأيه.. ولم ينقذ المصريين من فيروس سى ويخرجهم من العشوائيات إلا هذا النظام.. نواب "30 /25" يرفضون التعديلات.. والأغلبية وأحزاب النور والمؤتمر والسلام ومصر الحديثة توافق.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..ـ جلسة تاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية.. النواب يناقشون التعديلات المعروضة عليهم فى أجواء ديمقراطية أتاحت الفرصة للرافضين قبل المؤيدين.. «عبد العال »: سأحمى أى نائب فى إبداء رأيه.. ولم ينقذ المصريين من فيروس سى ويخرجهم من العشوائيات إلا هذا النظام.. نواب »30 /25« يرفضون التعديلات.. والأغلبية وأحزاب النور والمؤتمر والسلام ومصر الحديثة توافق

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