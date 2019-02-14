شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 60% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن بالوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال فروع ومنافذ الشركة اضافه الى صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية المدعمة ،وانه تم صرف ما يقرب من 60 % من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن استيراد الأرز من الخارج من أجل تعزيز المخزون الاستراتيجى لعدده أشهر بجانب توفير كميات من الأرز المحلى فى الأسواق، وأن الوزارة حريصة على تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية مثل الأرز والزيت والسكر ومنتجات اللحوم والدواجن لفترات كبيرة وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى خاصة مع دخول شهر رمضان، .