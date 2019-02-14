شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا.. إزالة الباعة الجائلين بمحيط مترو فيصل وإنشاء موقف للميكروباص.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من رفع كافة إشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين بمحيط محطة مترو فيصل وشارع محمد صديق المنشاوى بحى بولاق الدكرور.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق المحافظة وإستعادة المظهر الحضارى إستعداداً لبدء أعمال الحفر الخاصة بمترو الأنفاق بشارع الأهرام وتهيئة كافة قطاعات المحافظة لإستقبال الكثافات المتوقعة فى أعداد الزائرين والوافدين بعد إنتهاء أعمال التطوير الخاصة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها .

وأضاف المحافظ أن المنطقة المحيطة بمحطة مترو فيصل قد عانت خلال الفترة السابقة من تشوهات وتعديات عديدة وكان من الضرورى فرض النظام وإستعادة المظهر الحضارى للمنطقة عن طريق إزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين وإقامة موقف حضارى لسيارات المدن والأقاليم .

من جانبه أشار أسامة السقعان رئيس حى بولاق الدكرور أن الأعمال شملت رفع الإشغالات والباعة الجائلين وتوسعة الشارع بعد إزالة الجزيرة الوسطى وإزالة جزء من الرصيف وتنفيذ أعمال تجريد وتسوية للشارع لتهيئته لسير السيارات والمارة .

وأضاف رئيس حى بولاق الدكرور أنه وبالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة تم دهان سور شركة الكهرباء بالشارع وجارى رفع كفاءة الإنارة وإستبدال الأعمدة المتهالكة بأخرى جديدة للحفاظ على المظهر الجمالى.

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تهيئة الشوارع ببولاق الدكرور فى الجيزة



تهيئة الشوارع ببولاق الدكرور فى الجيزة



تهيئة الشوارع ببولاق الدكرور فى الجيزة



تهيئة الشوارع ببولاق الدكرور فى الجيزة



