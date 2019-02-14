شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إزالة وإخلاء 3 عقارات بالسيدة زينب لخطورتهم الداهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقـة الجنـوبيـة، أنه تم ازالة العقار رقم 1 سكـة المنـاظر بقلعـة الكبـش بحى السيدة زينب والذى يمثل خطورة داهمة علـى حيـاة سكانه، حفاظا على حياه المواطنين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة ، أنه تم إخـلاء عقـارين مـن السكـان نظـرا لسقـوط سقـف الــدور الاول والثانى بالعقـار رقـم 5 شــارع العجاتى بالسيدة زينب مما اثـر على العقـار الخلفـى 3 أ شــارع العجاتـى.

وأشار فؤاد أن الحى شمع العقار وقطع المرافق وتم العرض على لجنة المنشآت الايلة للسقوط، لإبداء رأيها.