محافظة القاهرة: إزالة وإخلاء 3 عقارات بالسيدة زينب لخطورتهم الداهمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقـة الجنـوبيـة، أنه تم ازالة العقار رقم 1 سكـة المنـاظر بقلعـة الكبـش بحى السيدة زينب والذى يمثل خطورة داهمة علـى حيـاة سكانه، حفاظا على حياه المواطنين.
وأضاف نائب محافظ القاهرة ، أنه تم إخـلاء عقـارين مـن السكـان نظـرا لسقـوط سقـف الــدور الاول والثانى بالعقـار رقـم 5 شــارع العجاتى بالسيدة زينب مما اثـر على العقـار الخلفـى 3 أ شــارع العجاتـى.
وأشار فؤاد أن الحى شمع العقار وقطع المرافق وتم العرض على لجنة المنشآت الايلة للسقوط، لإبداء رأيها.
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