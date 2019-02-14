شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 14/2/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود البلاد طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً

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تبقى درجات الحرارة حول مُعدلاتها العامة، في حين تنخفض مساءً وبشكل ملموس.

و يكون الطقس بارداً مع ارتفاع تدريجي في تركيز الغبار في الأجواء، وظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة.

و تتزايد فرص هطول زخات محلية من المطر بمشيئة الله خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة، تثير الغبار والأتربة في اجزاء مختلفة.

في خليج العقبة

-الرياح: جنوبية مُعتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (20-40سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس شديد البرودة و مُغبراً في عموم المناطق، و مُتقلباً ما بين غائم جزئي و غائم.

و تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من المطر و البَرَد فوق المُرتفعات الجبلية.

الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في الجبال.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد، ويحتمل تساقط أمطار محلية فوق باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا



