شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الصربية أمام الموالح والبطاطس والعنب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة نجحت في فتح الأسواق الصربية أمام الصادرات المصرية من الموالح.
وأضاف أبو ستيت أنه تم الاتفاق أيضا مع الجانب الصربي على فتح أسواقهم أمام البطاطس والعنب والبصل، بالإضافه إلى اعتماد المنشأ الصربي لتصدير القمح إلي مصر.
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد كلف أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتوجه إلى صربيا على رأس وفد رفيع المستوى من الحجر الزراعي للتفاوض على فتح السوق الصربي للصادرات الزراعية المصرية من الموالح والبطاطس وكذلك تقييم القمح الصربي وقياس مدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في عام 2018 وهناك اهتمام كبير بها من أجل دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي .
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