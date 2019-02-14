شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لـ"الرى" يؤكد إزالة 44 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل، عن إزالة 44 ألفًا و568 حالة تعدٍ على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألفًا و399 مخالفة.

وأوضح التقرير، تحرير 48 ألفًا و602 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل.

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وكان وزير الرى قد كلف مصالح وهيئات الوزارة بتكثيف حملات إزالة التعديات على كافة المجارى المائية، "النيل والترع والمصارف" وإعداد تقرير بشكل أسبوعى عن الإزالات التى تم تنفيذها، وذلك للانتهاء من كافة التعديات خلال العام الحالى.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنها ملتزمة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعًا لاستشراء التعديات والمخالفات، فى الوقت ذاته الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وأن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السير فى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015، وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى، وعلى رأسهم شيخ الأزهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.