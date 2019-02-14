شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس حماية الشواطئ بمطروح: إقامة 10 ألسنة بقيمة 84 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت بعض شواطئ محافظة مطروح، خلال السنوات الماضية، من التآكل وجرف الرمال وتهديدها، بسبب عوامل النحر فى ظل التغيرات المناخية الحالية والمتوقعة مستقبلاً وما يصاحبها من ارتفاع للأمواج وزيادة منسوب سطح البحار، وشهد شاطئ مطروح العام تآكلاً ونحر شاطئه الرملى المميز فى الجزء الغربى منه بشكل كامل، وتسبب ذلك فى انهيار سور ورصيف الكورنيش عام 2013، كما انحصرت المساحة الشاطئية بمنطقة الأُبَيض التى تضم أجمل الشواطئ المصرية.

وأكد المهندس أيمن عرفة رئيس فرع الهيئة العامة لحماية الشواطئ بمطروح، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بادرت بإعداد الدراسات والخطط لحماية الشواطئ المهددة، ويجرى حالياً تنفيذ مشروعين كبيرين لحماية الشواطئ بمحافظة مطروح.

وأوضح أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعين لأعمال حماية شواطئ بمنطقة الأُبَيض والمشروع عبارة عن عمل 5 رؤوس بحرية من الصخور، بأطوال مناسيب متدرجة ومسافات بينية، على شكل حرف T طبقًا للدراسات والمواصفات، بالإضافة إلى تغذية محيط هذه الألسنة بالرمال لتعويض التآكل بتكلفة إجمالية للمشروع 59,834 مليون جنيه.

وتابع "عرفة"، كما يجرى تنفيذ مشروع أعمال حماية وتطوير شواطئ خليج مرسى مطروح، من خلال إقامة 5 رؤوس صخرية بأطوال حوالى 70 مترًا لكل منها ومسافات بينية حوالى 200 متر وامتداد للرؤوس من جهة البحر بأطوال حوالى 50 مترا بتكلفة إجمالية 24,139 مليون جنيه.

وأكد "عرفة"، أن هذه الرؤوس الصناعية، تهدف إلى حماية الشواطئ وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية والحفاظ على الشاطئ الرملى، كما ستصبح هذه الألسنة ممشى ومكانًا لتنزه أهالى المحافظة والمصطافين ويمكن استغلالها لتدر عائداً اقتصاديا للمحافظة.

من جانبه أكد محافظ مطروح، أن إقامة الألسنة الصناعية بالشواطئ، التى تنفذها الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ستشكل حاجزاً لصد الأمواج لحماية الشواطئ من عوامل النحر، كما أنها ستكون بشكل حضارى لتصبح ممشى سياحيًا وترفيهيًا لأهالى مطروح والمصطافين.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر الانتهاء من إقامة لسانيين بشواطئ خليج مرسى مطروح، قبل موسم الصيف السياحى المقبل، حيث تم الانتهاء من 80% من أحدهما و60% من اللسان الآخر، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بشاطئ الأبيض فى شهر أبريل 2020.

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وأوضح محافظ مطروح، أن جميع الأعمال ستتوقف خلال موسم الصيف السياحى، لمنع تأثير الأعمال على استمتاع المصطافين بالشواطئ، مشيدًا بجهود هيئة حماية الشواطئ، فى حماية شواطئ المحافظة التى تعانى من عوامل النحر والحفاظ على أجمل الشواطئ الساحلية التى تتميز بها مطروح عالمياً، مع مراعاة الأثر البيئى.



































