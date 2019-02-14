عاصفة وتدهور رؤية واضطراب ملاحي.. الأرصاد تعلن بالدرجات طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود البلاد اليوم الخميس طقس بارد شمالاً حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ووفق بيان الأربعاء، فإن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 16

دمنهور 09 15

الإسكندرية 08 15

بلطيم 12 16

مطروح 08 16

السلوم 07 15

سيوة 07 15

بورسعيد 14 17

دمياط 12 16

الزقازيق 10 16

الاسماعيلية 10 17

السويس 11 16

العريش 08 17

رفح 07 16

رأس سدر 12 18

نخل 02 17

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نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 01 10

الطور 10 19

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 12 22

مرسى علم 13 23

الفيوم 08 16

بنى سويف 08 16

المنيا 07 17

أسيوط 08 17

سوهاج 09 18

قنا 09 20

الأقصر 10 21

أسوان 11 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 07 19

شلاتين 16 26

أبورماد 17 25

رأس حدربة 18 24

حلايب 17 25 ​

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